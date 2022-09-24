فوجئ صياد بسمكة قرش غريبة الشكل قبالة سواحل أستراليا، إذ بدت بأسنان حادة وابتسامة شبيهة بالإنسان.

وحسبما ذكرت صحيفة «ديلي ميل» البريطانية، فقد اصطاد ترابنمان بيرماغوي سمكة القرش قبالة سواحل نيو ساوث ويلز.

وأثارت صورة سمكة القرش الغريبة تعليقات عديدة على مواقع التواصل الاجتماعي، إذ وصفها البعض بالسمكة الشريرة، في حين قال آخرون إنها تبتسم كما نفعل نحن.

ووفق المدير المساعد للأبحاث في مختبر الساحل والبحر بجامعة ولاية فلوريدا، دين غروبس، فإن السمكة هي من نوع قرش «الغولبن» أو «العفريت».

وينتشر هذا النوع من أسماك القرش وفق غروبس في المحيطين الهندي والأطلسي وأجزاء من المحيط الهادئ.

ويتمتع قرش «الغولبن» بزعنفتين، ظهرية قصيرة، وأخرى أعلى من أسماك القرش الأخرى.

ويمكن أن يصل طول الذكور من هذا النوع من أسماك القرش إلى 2.6 قدم، بينما يمكن أن يصل طول الإناث إلى 3 أقدام.

ويعد قرش «الغولبن» معرض لخطر الانقراض، علماً أنه مستهدف بشكل كبير لزيوته ولحومه.