كشفت صحيفة «ديلي ميل» أن القوات الجوية الأمريكية ستكشف عن الجيل القادم من قاذفاتها الشبحية «B-21 Raider»، خلال الأسبوع القادم. وأكدت شركة «نورثروب غرومان» والقوات الجوية الجدول الزمني للكشف عن «B-21»، قائلين إنه سيتم تقديم «عرض حصري» للطائرة في منشأة الشركة في بالمديل بكاليفورنيا.

وستكلف القاذفة، التي ستكون قادرة على حمل أسلحة نووية، نحو 639 مليون دولار لكل طائرة، فيما يخطط البنتاغون لشراء 100 منها على الأقل لاستكمال واستبدال الطائرة «B-2 Spirit» القديمة، وفق «ديلي ميل».

وقال المدير التنفيذي لشركة «نورثروب غرومان»، دوج يونغ، في بيان «تعد الطائرة B-21 أكثر الطائرات العسكرية تقدما على الإطلاق، وهي نتاج ابتكار رائد وتميز تكنولوجي».

وأشارت «ديلي ميل» إلى أن ست طائرات اختبار من طراز B-21 في مراحل مختلفة من التجميع النهائي لمصنع بالمديل التابع لشركة نورثروب غرومان، في حين أنه من المتوقع إجراء أول رحلة تجريبية في عام 2023، بينما لم يتم تحديد الموعد الدقيق لإزاحة الستار في أوائل ديسمبر، حيث أوضح المسؤولون أن الحدث سيكون للمدعوين فقط.