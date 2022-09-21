يظهر رد فعل طريف للرئيس الروسي «فلاديمير بوتين» على شكل التحية التي ألقاها المتحدث باسم الرئاسة التركية، إبراهيم قالن، في قمة شنغهاي للتعاون بمدينة سمرقند الأوزبكستانية.

وتمثلت التحية بـ«قبلات على الخد» ليتفاعل معها بوتين بشكل عفوي ويسأل عنها فيما بعد نظيره التركي «رجب طيب أردوغان».

وأشعل رد الفعل هذا ما يشبه الحرب الإعلامية الروسية الأوكرانية، إذ نشرت عشرات الحسابات الأوكرانية على مواقع التواصل المقطع المصور ساخرة من رد فعل بوتين، معتبرة أنه «غير مهذب»، نقلاً عن (العربية). في المقابل، رد الإعلام الروسي مؤكداً أن الأمر مجرد مزحة طريفة!