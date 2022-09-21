يعمل فريق من الباحثين، في شركة «ميتا»، على تطوير تقنية قائمة على الذكاء الاصطناعي، يمكنها قراءة أفكار البشر وترجمتها إلى كلمات مفهومة. وقالت مجلة «فوكاس» الإيطالية، إن هذا النظام من شأنه أن يصبح أداة اتصال لجميع المرضى الذين تعرضوا لصدمات دماغية شديدة، وأصبحوا غير قادرين على التحدث أو الكتابة أو التواصل بلغة الإشارة. والمنطقة المخصصة لتكوين الكلمات وفهم اللغة في المخ منفصلة عن تلك التي تدير العضلات الإرادية، بما في ذلك عضلات الفم، وهو ما استغله باحثو «ميتا» في وضع نظامهم.ومن المنتظر أن ينتقل الباحثون إلى مرحلة أكثر تقدماً، يصبح فيها نظامهم قادراً على قراءة الأفكار، مع تقليل العوامل المساعدة والبيانات التي يمدونها به، وستكون هذه التكنولوجيا قادرة على مساعدة آلاف المرضى من غير القادرين على التواصل مع العالم الخارجي بعد تعرضهم لإصابات، بحسب العربية.