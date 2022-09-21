في تصريح غريب، كشفت الفنانة المصرية سماح أنور، أنها لا تشرب المياه لاحتوائها على لون ورائحة.وأضافت قائلة، خلال لقائها ببرنامج «كلام الناس» على شاشة «mbc مصر» مساء الجمعة: «لما باخد بق ميّه جسمي بيضايق وبطني توجعني».إلا أنها بررت قائلة، إنه ليس من الضروري شرب المياه بشكل مباشر، لافتة إلى أنها «تأخذ الكثير من الماء عبر الفواكه والخضراوات والمشروبات الغازية والنسكافيه والقهوة». وأضافت «جسمي بياخد الكمية اللي محتاجها من خلالها».