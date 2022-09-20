تستهوي الكثير من البلدان السياحية المسافرين لقضاء أوقات ممتعة فيها، لكن رغبتهم في قضاء إجازة بأسعار رخيصة تحول بينهم وبين القدوم إليها، إذ إن هذه البلدان في الوقت الذي تتميز فيه بروعتها وجمالها تخسر السياح لصالح بلدان أخرى، حيث تعتبر السياحة فيها باهظة الثمن لذوي الميزانية المحدودة، وحددت صحيفة تايمز أوف إنديا، في تقرير لها، أغلى البلدان السياحية في العالم، في مقدمتها سويسرا وهي واحدة من أغلى الدول الأوروبية، ومع ذلك فإنها بلد مذهل وجميل للغاية وتحتوي على أجمل المناظر الطبيعية في العالم. وتتميز سويسرا بالمنتجعات الفاخرة والنقل عالي التكلفة.فيما تعد السويد من بين أغلى البلدان في العالم، وتعرف باسم فينيسيا الشمال لاحتوائها على الكثير من الأقنية المائية، وعلى الرغم من غناها الثقافي إلا أن تكلفة زيارتها والعيش فيها باهظة جداً، وتجذب الدنمارك المسافرين من جميع أنحاء العالم، إلا أن تكلفة زيارتها والإقامة فيها باهظة الثمن، بما في ذلك السكن والطعام ووسائل النقل.آسيوياً، تعد سنغافورة من بين أغلى الدول في العالم، وعلى الرغم من هذا إلا أنها تستقطب الكثير من السياح سنوياً، إذ إنها واحدة من أنظف الدول الآسيوية وأكثرها أماناً، وهي معروفة أيضاً بتكاليف المواصلات والطعام والسكن الباهظة.وتعتبر لندن في المملكة المتحدة من أكثر المدن تكلفةً للزيارة، كما أن تكاليف تذاكر القطارات في المملكة المتحدة تعد الأغلى في القارة الأوروبية.* سويسرا* السويد* الدنمارك* سنغافورة* بريطانيا* اليابان* أستراليا* أمريكا* أيسلندا* النرويج