نجح فريق طبي بمستشفى الأطفال بجامعة المنصورة في مصر في إنقاذ حياة رضيع (3 أشهر) بعد استخراج 5 دبابيس معدنية كانت مستقرة بمريئه ومعدته.

وكان الطفل الرضيع وصل إلى المستشفى يعاني من حالة إعياء وبكاء مستمر، وبعمل أشعة على البطن تبين وجود مجموعة من الدبابيس الحديدية في المريء، وأخرى في المعدة، وأن هذه الدبابيس ذات أطراف حادة، وكان هناك تخوف من قبل الأطباء أن تكون جرحت جدار المعدة والمريء، فتم عمل أشعة مقطعية أثبتت عدم وجود جروح.

وبسؤال الأم، أفادت بأنها تركت طفلها الرضيع لفترة وجيزة مع أخته، التي تبلغ من العمر 3 سنوات، والتي وضعت دبابيس معدنية تستخدم في تعليق الستائر في فم شقيقها الطفل، وبعد التشاور مع الأطباء تم عمل الجراحة، وإزالة 5 مشابك معدنية يتراوح طول الواحد 3 سنتيمترات، فيما أكد مدرس جراحة الأطفال المشرف على إجراء العملية الدكتور محمد البشبيشي أن هذه الحالة تعد من الحالات الصعبة، نظراً إلى عمر الطفل، ووجود عدد كبير من المشابك ذات الأطراف الحادة التي تحتاج لمهارة عالية في استخراجها، موضحاً أن وحدة الجهاز الهضمي بمستشفى جامعة المنصورة تعد من أكثر الوحدات المتطورة على مستوى مصر من ناحية التجهيزات والكفاءات البشرية.