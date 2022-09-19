أثار ظهور متحور جديد لفايروس كورونا المستجد مخاوف العالم، بعد انتشاره بسرعة في الولايات المتحدة وبريطانيا خلال الأيام الماضية، مشكلا نحو 9% من عدد الإصابات المُسجلة بالوباء.

وجرى التأكد من انتشار «BA.4.6»، وهو أحد المتحورات الرئيسية لـ«أوميكرون»، دون معرفة طريقة ظهوره حتى الآن، وفقا لموقع «ساينس أليرت» المتخصص بالأخبار العلمية.

وأشار أحدث تقرير بشأن متحورات كورونا صادر عن وكالة الأمن الصحي في المملكة المتحدة إلى أنه خلال الأسبوع الذي بدأ في 14 أغسطس الماضي شكّل المتحور الجديد «BA.4.6» نحو 3.3% من الإصابات بالمملكة المتحدة، لتبدأ النسبة في الزيادة لتشكل حاليا نحو 9% من الحالات المسجلة.

وبالمثل، وبحسب المراكز الأميركية للسيطرة على الأمراض والوقاية منها، فإن «BA.4.6» يمثل الآن أكثر من 9% من الحالات الحديثة المسجلة في جميع أنحاء الولايات المتحدة، كما تم رصد المتحور أيضا في العديد من البلدان الأخرى حول العالم.