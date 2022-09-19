أعلنت بانيان تري، العلامة الفندقية العالمية الفاخرة، إطلاق أولى وجهاتها في محافظة العُلا التاريخية، مُشكّلةً بذلك الظهور الأول للعلامة التجارية في المملكة العربية السعودية. وتستقطب محافظة العُلا السياح من مختلف أنحاء العالم من خلال مزيجها المميز الذي يجمع بين التاريخ والثقافة والترفيه، ضمن موقع صحراوي مميز بتضاريسه وآثاره المذهلة التي تعود لملايين السنين.

ويجسد المنتجع المكون من مجموعة من الفلل تستوحي تصميمها من الخيم العربية وبإلهامٍ من الطبيعة البدوية لفن العمارة النبطي التزام علامة بانيان تري بالطابع المحلي. وتم تصميم المفاهيم الثلاثة الرئيسية للمنتجع بشكل مخصص لتضمن للضيوف الاستمتاع بكامل التفاصيل والتجارب الفاخرة، وهي:

• التجارب داخل الفلل: يوفر المنتجع للضيوف مجموعة من العروض المخصصة حسب الطلب التي يقدمها نخبة من خبراء علامة بانيان تري المختصين داخل الفلل.

• تجارب الوادي: يمكن للضيوف الاستمتاع بتجارب مميزة في الهواء الطلق، مثل جلسات العلاج الحصرية وموائد الأطباق البدوية والمغامرات التفاعلية، فضلاً عن المشاركة في الفعاليات الخاصة داخل المنتجع.

• الرحلات: يوفر المنتجع لضيوفه فرصة استكشاف جوانب جديدة من التراث الغني لمحافظة العُلا من خلال العديد من الرحلات والمغامرات الاستثنائية. وتقدم تجارب الصحة والمغامرات المصممة حسب الطلب لمحةً عن الإرث التاريخي لمحافظة العُلا وحياة الشعوب التي تسكنها منذ عصور.

وتعليقاً على هذا الموضوع، قال السيد جون نورذن، المدير التنفيذي ورئيس الفنادق والمنتجعات في الهيئة الملكية للعُلا: «يُمثل افتتاح منتجع بانيان تري العُلا ختام مرحلة التطوير لوادي عشار، الذي يضم مسرح مرايا الشهير عالمياً. وساهم توافق أهداف علامة بانيان تري مع رؤية الهيئة الملكية لمحافظة العُلا في اختيارها لتتولى مهمة تشغيل هذا المنتجع. ويتمثل جوهر علامة بانيان تري في توفير وجهات مثالية تقدّم تجارب فاخرة ضمن مواقع مميزة، وهو تماماً ما تقدمه محافظة العُلا».

ويضم المنتجع مطعمين، أحدهما زعفران، المطعم التايلندي الشهير بأطباقه العصرية المميزة. كما يستقبل منتجع بانيان الصحي الشهير ضيوفه وسط أجواء من الرفاهية مع تجارب العافية المصممة بعناية والتي تتماشى مع التقاليد الآسيوية والعناصر المحلية.

وبدوره، أضاف السيد إيدي سي، الرئيس التنفيذي لمجموعة بانيان تري: «يسرّنا افتتاح منتجع بانيان تري في العُلا في المملكة العربية السعودية. وتحفل العُلا بالمواقع الأثرية التي يعود تاريخها للقرن السادس قبل الميلاد، ويشرفنا أن نُشكل جزءاً من جهود المحافظة في حماية تراثها. وقدمت علامة بانيان تري، منذ تأسيسها قبل 28 عاماً، مفهوماً رائداً لمنتجعات الفلل المزودة بأحواض سباحة خاصة، وتعمل في الوقت الراهن على تقديم مفاهيمها الهادفة والمصممة بشكل مستدام لمحافظة العُلا من خلال الفلل التي تتماشى مع الطابع الفريد للوجهة الطبيعية».

ويمكن للضيوف الراغبين باختبار تجربة الرفاهية الفاخرة والمميزة في بانيان تري العُلا التسجيل في برنامج ولاء أكور: أكور ليف ليمتليس (ALL). ويمكن للضيوف من أعضاء برنامج الولاء كسب النقاط عند الإقامة وتناول الطعام في المنتجع، حيث يمكنهم استخدام نقاطهم لحجز ليالي ضمن الفنادق المشاركة في البرنامج، أو تحويل النقاط لاستخدامها مع الشركاء في جميع أنحاء العالم، أو الاستفادة من عروض تجارب ليف ليمتليس الترفيهية والرياضية والثقافية وتجارب التسوق والسفر وغيرها الكثير.

لمزيدٍ من المعلومات أو الحجز، يُرجى التواصل معنا على البريد الإلكتروني reservations.alula@banyantree.com أو على الرقم 2203 184 55 966+.