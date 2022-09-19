تبدو مهمة الخلود إلى النوم، رغم سهولتها، صعبة بالنسبة إلى بعض الأشخاص، وليست مجرد عملية بسيطة مثل العد:1، 2، 3. ومن أجل هؤلاء يقدم الخبراء طريقة للنوم تعتمد على الأرقام التالية: 4- 7- 8.

ويقول خبراء، بحسب ما نقلت شبكة «سي إن إن» الأمريكية، إن التنفس وفقا لطريقة 4-7-8 يمكن أن تكون من أكثر الطرق الناجحة في الخلود إلى النوم، علما بأنها تعرف أيضا بـ«تنفس الاسترخاء».

ويوضح الدكتور راج داسجوبتا، أستاذ الطب المساعد في جامعة جنوب كاليفورنيا أن الطريقة 4-7-8 هي عبارة عن تمرين استرخاء يتضمن سحب الهواء إلى الجسد 4 ثوان، ومن ثم حبس الهواء لمدة 7 ثوان في الرئتين، والزفير 8 ثوان أيضا.

من جانبها، قالت ريبيكا روبينز، الأستاذة في كلية الطب بجامعة هارفارد إن الصعوبات التي تواجه الكثيرين أثناء الخلود إلى النوم تتصل بانشغال أذهانهم في أمور عديدة.

وتضيف: «لكن تمرينا مثل 4-7-8 يمنحك الفرصة لأن تكون أكثر سكينة، وهذا بالضبط ما نحتاج إلى القيام به قبل الذهاب إلى الفراش».

كيف تطبق 4-7-8؟

لا تتطلب 4-7-8 أي معدات، فيكفي أن تفعلها أثناء جلوسك وظهرك مستقيما، ويمكنك البدء بتنفيذها أثناء الاستلقاء على السرير، ومن المهم أن يكون المكان هادئا فهذا يساعد على ذلك، ويتم تنفيذ الطريقة على النحو التالي:

* قم بالزفير فقط من خلال فمك، وهذا سيصدر صوتا هو صوت الأزيز.

* أغلق فمك، استنشق بهدوء من خلال أنفك حتى تصل في العد إلى الرقم 4.

* احبس نفسك حتى تنتهي من العد إلى الرقم 7.

* أطلق الهواء المحبوس من خلال فمك، واصنع صوت الأزيز حتى تنتهي من العد إلى الرقم 8.

* كرر العملية 3 مرات إضافية ليكون المجموع أربعة.

وبحسب داسجوبتا، فإن هناك أدلة على أن التنفس بطريقة 4-7-8 يساعد في تقليل أعراض القلق والاكتئاب والأرق، ولكن هنالك الحاجة إلى مزيد من البحث لتوضيح العلاقة بين هذه الطريقة والمكاسب الصحية.