صرح الرئيس الأمريكي جو بايدن في مقابلة بُثت أن «الجائحة انتهت» على الرغم من أن الولايات المتحدة ما زالت تكافح إصابات كورونا التي تودي بحياة مئات الأمريكيين يوميا.

وقال بايدن خلال مقابلة أجرتها معه شبكة (سي.بي. إس) على هامش معرض ديترويت للسيارات: «الجائحة انتهت»، مضيفاً «ما زلنا نواجه مشكلة مع كوفيد-19 ونقوم بعمل كبير بشأنه. إذا لاحظتم فلا أحد يضع كمامة. يبدو أن الجميع في حالة طيبة لذا أعتقد أن الوضع بدأ يتغير».

وتراجع عدد وفيات جائحة كوفيد-19 بشكل كبير منذ وقت مبكر من رئاسة بايدن عندما كان أكثر من ثلاثة آلاف أمريكي يموتون يوميا بعد أن أصبحت الرعاية المعززة والأدوية واللقاحات متاحة على نطاق أوسع. ولكن المراكز الأمريكية لمكافحة الأمراض والوقاية منها تقول إن نحو 400 شخص يموتون يوميا بسبب كوفيد-19 في الولايات المتحدة.

وطلب بايدن من الكونغرس 22.4 مليار دولار كتمويل إضافي للاستعداد لزيادة محتملة في إصابات كورونا خلال الخريف.