أكد عضو هيئة كبار العلماء الشيخ عبدالله المنيع لـ«عكاظ»، أن اللعب والتحديات في مواقع التواصل الاجتماعي، خصوصاً تطبيق «TIK TOK» الشهير، تعد نوعا من القمار وأكل أموال الناس بالباطل المنهي عنه.وقال: إن هذا النوع من العمل لا يجوز بأي حال من الأحوال سواء كان اللعب مع شخصين من نفس الجنس أو جنسين مختلفين". وأشار عضو كبار العلماء إلى أن القمار هو غرم مؤكد وغنيمة محتملة، والغرم هو المبلغ المتحدى عليه وحصول أحدهما على المبلغ محتمل.