ستعرض يوم (الإثنين) الجنازة الرسمية للملكة البريطانية إليزابيث في نحو 125 دار سينما في أنحاء البلاد، وعلى شاشات ضخمة في الحدائق والساحات والكاتدرائيات، حسبما أعلنته الحكومة البريطانية.

وقالت وزارة الثقافة البريطانية: الجنازة التي تقام في كنيسة وستمنستر والمواكب ذات الصلة في أنحاء لندن ستعرض على الهواء مباشرة على التلفزيون من طريق هيئة الإذاعة البريطانية (بي بي سي) و«آي تي فيو» سكاي.

ومن المتوقع أن يشارك رؤساء دول ورؤساء وزراء وأفراد من العائلات المالكة من جميع أنحاء العالم، في جنازة الملكة التي توفيت في الثامن من سبتمبر عن 96 عاماً.

ويتوقع أن يفوق جمهور الجنازة مشاهدي مناسبات رئيسية أخرى في التاريخ البريطاني الحديث، بما في ذلك جنازة الأميرة ديانا في عام 1997، وأولمبياد لندن 2012، وحفلات الزفاف الملكية.

وقالت جمعية السينما في المملكة المتحدة إن الدخول إلى دور السينما سيكون مجاناً.

واصطف مئات الآلاف من الأشخاص لساعات هذا الأسبوع لإلقاء نظرة الوداع على جثمان الملكة إليزابيث المسجى في قاعة وستمنستر، حتى بداية (الإثنين) الذي أعلن يوم عطلة رسمية.