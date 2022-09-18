لقي 27 شخصا مصرعهم وأصيب 20 آخرون، الأحد، من جراء تحطم حافلة كانت تقل مرضى مصابين بمرض «كوفيد-19»، جنوب غربي الصين، حسبما ذكره موقع سكاي نيوز عربية.

وذكرت تقارير إعلامية أن الحافلة التي كانت تقل مرضى كورونا كان على متنها 47 شخصا، ما يعني أن كل الموجودين فيها وقت الحادثة إما قتلوا أو أصيبوا.

وقالت الشرطة الصينية في بيان إن الحافلة انقلبت على طريق سريع في مقاطعة قويتشو، دون الإشارة إلى أي صلة بالحجر الصحي.

وذكرت وسائل إعلام محلية أن الركاب كانوا «أشخاصا مرتبطين بالوباء» كان يتم نقلهم من قوييانغ، عاصمة المقاطعة، إلى مقاطعة ليدو، التي تبعد نحو 200 كيلومتر جنوب شرق البلاد.

وانقلبت الحافلة في حوالى الساعة 2:40 صباحا، وفقاً لتقرير على الإنترنت صادر عن ذراع لمجموعة «قويتشو ديلي» الإعلامية.