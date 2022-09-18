شكك الملحن المصري حلمي بكر في حقيقة أسباب وفاة «العندليب الأسمر»، وقال إن السبب الحقيقي لوفاة المطرب الراحل عبدالحليم حافظ هو نتيجة خطأ طبي بالمنظار، نافياً صحة ما أشيع سنوات طويلة عن وفاته بسبب الإصابة بالبلهارسيا.وقال لقناة (الحدث اليوم): «حليم كلمني قبل وفاته بـ4 أيام عشان أعمله أغنية جديدة، وبالليل كان الدكتور المصري قال إكلينيكياً مات، وأعلنوا عن وفاته بعدها بـ4 أيام».وأضاف: الطبيب أراد الغوص بالمنظار في المعدة، فخدش أحد الأوردة عن طريق الخطأ، ما تسبب بنزيف. وحاول الطبيب وضع بالونة لمنع النزيف، لكنها تسببت في اختناقه وموته.