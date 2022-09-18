منذ أن أعلن الملك تشارلز الثالث فترة الحداد الوطني للمملكة المتحدة بعد وفاة الملكة إليزابيث الثانية، أصبح على المواطنين والمقيمين تجنب بعض الأمور طيلة 7 أيام بعد جنازة الملكة؛ التي من المقرر أن تقام غداً في وستمنستر أبي في الساعة 11 صباحاً، وكشف موقع au24 أن الأشياء التي منعت خلال فترة الحداد الوطني بحسب صحيفة ميرور البريطانية:- وقف توقعات الطقس.- منع ركن الدراجة على حامل دراجات.- الأحداث الملغاة.- تأجيل الإضرابات.- إلغاء أسبوع الموضة في لندن.- كتب التعزية.- وقف زرع الزهور أمام القصور.- البثوث الخاصة عبر الإنترنت.