أكدت الهيئة العامة للغذاء والدواء أن هناك مخاطر عدة تنتج من سوء الممارسات في استخدام الأدوية وحفظها؛ محذرة من الوقوع في أخطار هذه الممارسات، بمناسبة اليوم العالمي لسلامة المرضي الذي يوافق 17 سبتمبر من كل عام.

وحذرت هيئة الغذاء عبر حسابها في (تويتر)، من 5 ممارسات خاطئة عند استخدام أو حفظ الأدوية، وهي:

ـ رمي منشور الدواء قبل قراءته.

ـ ترك الدواء في الأماكن الحارة.

ـ ترك الدواء في الأماكن الرطبة.

ـ وضع الدواء بالقرب من الأجهزة الكهربائية.

ـ تجميد الدواء السائل

وطالبت هيئة الغذاء والدواء، بالتأكد من معرفة التعليمات الصحيحة لحفظ الأدوية من خلال قراءة النشرة المرفقة مع كل دواء.