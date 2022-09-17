أعلنت هيئة الطيران المدني البريطانية، إغلاق السماء فوق لندن ووينسور يوم الاثنين القادم، بالتزامن مع مراسم دفن الملكة إليزابيث الثانية.

وقالت الهيئة الحكومية فى بيان «بسبب جنازة الملكة، قررت وزيرة الدولة لشؤون النقل أنه من الضروري من أجل المصالح الأمنية إدخال قيود على لوائح الطيران».

ووفق وسائل إعلام بريطانية، فإنه لن يتم تطبيق القيود التى تصل إلى 2500 قدم على طائرات الركاب التى تهبط أو تغادر فى مطار هيثرو أو مطار مدينة لندن، أو طائرات الهليكوبتر لخدمة الطوارئ. وقالت هيئة الطيران المدني أن «رحلة هليكوبتر الملك» معفاة أيضًا.

ونقل نعش الملكة إلى قاعة ويستمنستر، وسط مشاعر الحزن، قادما من قصر باكينجهام، وصحب تشارلز الثالث وأفراد الأسرة المالكة.

وسيقيم الملك تشارلز وعقيلته كاميلا مراسم استقبال فى قصر باكينجهام يوم الأحد، وهى مراسم رسمية قبل الجنازة.

وستتم دعوة كبار الشخصيات التى ستزور بريطانيا لرؤية نعش الملكة داخل قاعة وستمنستر القديمة فى مبنى البرلمان قبل الجنازة.