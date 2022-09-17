لقي 10 أشخاص مصرعهم، وإصابة 8 كلهم في حوادث سير شهدتها عدد من المحافظات المصرية (الجمعة)؛ حيث لقي 7 أشخاص مصرعهم وإصابة مثلهم بإصابات متفرقة في أنحاء الجسم، أعمارهم ما بين 20 و35 عاماً إثر تصادم سيارة ميكروباص مع أخرى نقل ثقيل بطريق القاهرة - الإسكندرية، وتم نقل الجثامين لثلاجة حفظ الموتى بمستشفى كفر الدوار العام تحت تصرف النيابة العامة، والمصابين لذات المستشفى لتلقي العلاج اللازم، وحرر محضر بالواقعة.

وفي دائرة القاهرة الجديدة «شرق محافظة القاهرة» لقي 3 شباب مصرعهم وأصيب آخر بكسر في العمود الفقري، في حادث تصادم سيارتين بعد جولة سباق بين قائديها حيث اختلت عجلة القيادة من يد قائد الأولى، فاصطدمت بالأخرى، وانقلبتا على جانبي الطريق.

البداية كانت بتلقي غرفة عمليات النجدة بالقاهرة بلاغًا، يفيد بوقوع حادث مروري ووقوع وفيات ومصابين، على الفور انتقلت قوة من الإدارة العامة للمرور، وتم الدفع بسيارات إسعاف من مرفق إسعاف القاهرة الجديدة، وبالفحص تبين أن السيارتين كان يستقلهما 4 أشخاص وتسيران بسرعة بالغة، الأولى كان بها ثلاثة أشخاص، والثانية بها شخص واحد، وكلاهما كان يصارع الطريق بسرعة شديدة، مما أدى إلى وقوع الحادث، وتم الدفع بسيارتي ونش لنقل حطام السيارتين، وإعادة الحركة المرورية لطبيعتها مرة أخرى، وتحرر عن ذلك المحضر اللازم، واتخذت الإجراءات القانونية اللازمة.