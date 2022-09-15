أعلنت الشرطة الإيطالية (الأربعاء) إلقاء القبض على خمسة أشخاص في روما وبروكسل، بتهمة تهريب مهاجرين من تركيا إلى غرب أوروبا بطائرة خاصة، عبر رحلات تصل تكلفتها لنحو 10 آلاف يورو (10 آلاف دولار).

وأوضحت الشرطة في بيان أن المشتبه بهم، المحتجزين بناء على مذكرات اعتقال صادرة عن السلطات البلجيكية، متهمون بالانضمام لمنظمة إجرامية تهدف إلى المساعدة في الهجرة غير الشرعية.

وأضاف البيان أنهم كانوا يعطون المهاجرين أوراق هوية دبلوماسية مزورة، ويصعدون بهم على متن طائرة متجهة إلى دولة كاريبية، في رحلة تتضمن التوقف في أوروبا.

وبينت الشرطة الإيطالية أن المهاجرين كانوا يهبطون من الطائرة، ويكشفون عن هوياتهم الحقيقية ويطلبون اللجوء.

ووفقا لمحققين وثقوا خمس عمليات هبوط منفصلة في إيطاليا وألمانيا وفرنسا والنمسا وبلجيكا بين أكتوبر وديسمبر 2020، فقد دفع كل مهاجر نحو 10 آلاف يورو مقابل الرحلة.

وتم القبض على المشتبه بهم بعد تحقيقات مشتركة أجرتها الشرطة في الدول الأوروبية الخمس، بمساعدة من السلطات الأمريكية ووكالتي يوروبول ويوروجاست التابعتين للاتحاد الأوروبي.