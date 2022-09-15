ألغيت كل الرحلات التجارية مساء الأربعاء في أبرز مطارين في شنغهاي (شرق الصين)، مع اقتراب الإعصار مويفا، كما أعلنت الشركة المشغلة للمطارين.

وقالت الشركة في بيان «سيعلن مطارا شنغهاي في الوقت المناسب عن التعديلات على الرحلات في المطارين (بودونغ وهونغكياو) عملا بتطور الوضع بالنسبة للإعصار».

ومن المتوقع أن تصاحب الإعصار أمطار غزيرة ورياح قوية في المقاطعات الساحلية في شرق البلاد (تشجيانغ، فوجيان) وشنغهاي، العاصمة الاقتصادية للبلاد.

وأمرت سلطات تشجيانغ السفن بالعودة إلى الموانئ. كما أغلقت المدارس والمواقع السياحية. ويمكن أن يضرب الإعصار ميناءي نينغبو وتشوشان في جنوب شنغهاي بشكل خاص، وهما من أكبر الموانئ في العالم.

و«مويفا» هو الإعصار الـ12 الذي يضرب الصين هذه السنة، بحسب وسائل الاعلام الرسمية.