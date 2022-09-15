أوصت رابطة كبار السن الألمانية الأشخاص، الذين يعانون من ضعف المثانة، بشرب السوائل على نحو كافٍ، معللةً ذلك بأن شرب القليل من السوائل يدفع الكلى إلى إفراز بول ذي تركيز عالٍ، مما يتسبب بدوره في تهيج المثانة، كما يرتفع خطر الإصابة بعدوى المسالك البولية.وأوضحت الرابطة أنه ينبغي على مرضى ضعف المثانة شرب نحو لترين من السوائل يومياً، مع مراعاة الابتعاد عن المشروبات المدرة للبول مثل القهوة والمشروبات الغازية.