أكد المدير العام لمنظمة الصحة العالمية، تيدروس ادهانوم غيبريوسوس، أن العالم أقرب منه في أي وقت مضى للقضاء على جائحة كورونا التي حصدت أرواح ملايين الأشخاص منذ نهاية 2019.

وأكد غيبريوسوس خلال مؤتمر صحفي «في الأسبوع الماضي تراجع عدد الوفيات أسبوعيا جراء فايروس كورونا إلى أدنى مستوى له منذ مارس عام 2020».

وقال مدير المنظمة للصحفيين «لم نكن قط في وضع أفضل من هذا الوضع لإنهاء الوباء.. لم نصل بعد، لكن النهاية تلوح في الأفق».

وحث غيبريوسوس العالم على اغتنام الفرصة لإنهاء الوباء.

وكانت المنظمة قد أعلنت قبل أيام، استمرار تراجع عدد حالات الإصابة والوفيات الجديدة بالوباء تقريبا في كل أنحاء العالم في ما وصفته بـ«تراجع مرحب به».

وأوضحت المنظمة أن 4.5 مليون حالة جديدة سجلت الأسبوع الأخير من أغسطس، بتراجع 16% عن الأسبوع الذي سبقه.

وتراجعت الوفيات أيضا بنسبة 13%، أي نحو 13500 وفاة.

وكانت دراسة قد أشارت إلى أن الفايروس المسبب لمرض كوفيد-19 ربما بدأ الانتشار في الصين في أكتوبر 2019، أي قبل نحو 35 شهرا.