ارتدى ملك بريطانيا تشارلز الثالث تنورة قصيرة وجوارب حمراء خلال زيارته كاتدرائية «سانت غايلز» في العاصمة الأسكتلندية إدنبرة، لإلقاء نظرة على نعش الملكة الراحلة إليزابيث الثانية.

وأثار ظهور الملك تشارلز بالتنورة جدلا كبيرا وتساؤلات كثيرة على مواقع التواصل الاجتماعي، خصوصا أنها ليست المرة الأولى التي يرتدي فيها لباسا من هذا النوع.

وقالت صحيفة «إندبندنت» البريطانية إن الأمر يتعلق بالزي الأسكتلندي التقليدي، المكون من تنورة من قماش «الطرطان»، إلى جانب جوارب حمراء تصل حد الركبة وأحذية سوداء.

وعلى عكس المتعارف عليه، تعتبر التنورة، ذات المربعات الملونة، زيا ذكوريا بامتياز في أسكتلندا.

ونقلت «إندبندنت» عن أحد الخبراء قولهم إن ارتداء ملك بريطانيا هذا الزي في إدنبرة يعتبر «علامة على احترام وحب وتقدير أسكتلندا».

وأضاف أن هذا النوع من اللباس زادت شعبيته في أنحاء البلاد بعد ارتدائه المتكرر من قبل الملك.

وكشفت صحيفة «ديلي ميل» البريطانية أن التنورة الأسكتلندية تعد «من الأزياء المفضلة لدى الملك»، مشيرة إلى أنه حرص على ارتدائها في عدد من المناسبات الرسمية.

كما يعتبر بعض المحللين أن الملك الجديد يقيم علاقة خاصة مع أسكتلندا، مبرزين أنه «إلى جانب ميله لارتداء التنورة الأسكتلندية، أمضى تشارلز الثالث جزءا من مراهقته في مدرسة داخلية شديدة الصرامة في هذه الدولة».