كشفت شبكة «سي بي إس نيوز» رويا نيكاه، بأنه لن يسمح للأمير هاري بارتداء الزي العسكري خلال مواكب تشييع الملكة إليزابيث الثانية.وأفادت بأنه ورغم خدمته العسكرية التي بلغت ١٠ سنوات لن يسمح له بذلك بعد أن تخلى وزوجته ميغان عن العديد من ألقابهما في عام 2021، بحسب ما كشفت شبكة «سي بي أس» الإخبارية.وقالت الشبكة إنه سيسمح فقط لأفراد العائلة المالكة البريطانية بارتداء الزي العسكري خلال الجنازة، الاثنين المقبل، وإن الابن الأصغر للملك الجديد، تشارلز الثالث، سيتعين عليه ارتداء بدلة غير عسكرية.وأضافت أن فردا آخر من العائلة خدم في الجيش، ولكن لن يُسمح له بارتداء زيه العسكري هو الأمير أندرو، الذي جُرد من رعايته الملكية وانتماءاته العسكرية هذا العام بعد أن واجه مزاعم بالاعتداء الجنسي، لكن أندرو حصل على استثناء وسيرتدي زيه الرسمي في الوقفة الأخيرة، عندما يقف أبناء الملكة الأربعة على الجوانب الأربعة من نعشها.