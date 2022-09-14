نصحت جهات صحية رسمية، وفقاً لـCNN، باعتماد بعض أنواع الزيوت التي تعزز صحة القلب والأوردة الدموية، وتحدّ أيضاً من خطر الإصابة بالنوبات المفاجئة. وقالت، إن استخدام الزيت المناسب بمثابة أمر أساسي أيضاً لنظام غذائي صحي، وأوضحت الصحة المصرية، أن السمن البلدي والقشدة والزبدة تُعد من الدهون الطبيعية والصحية. ولكن الإفراط في تناولها يسبب ارتفاع الدهون في الدم وتصلب الشرايين.وتُعد الأسماك بشكل عام والأسماك الدهنية، مثل الماكريل والسردين والسلمون، غنية بالحمض الدهني الأوميغا 3، الذي يحافظ على صحة القلب.زيت الزيتونزيت الكانولازيت دوار الشمسزيت الذرةزيت اللو