كشفت دراسة جديدة أن الرجال يتعرضون لتغيرات في بنية أدمغتهم مثل النساء بعد إنجاب الطفل الأول، إذ وجد الباحثون في معهد كارلوس الثالث للصحة في إسبانيا، أن الآباء للمرة الأولى يفقدون 2% من حجم قشرة الدماغ بعد ولادة الطفل، حسبما نقلت صحيفة «ديلي ميل» البريطانية.وبالرغم من أن السبب وراء هذه التغيرات ليس واضحاً، إلا أن الباحثين يؤكدون أن هذا التغير يسهل على الآباء التواصل مع أطفالهم الجدد، واستخدم الباحثون في هذه الدراسة التصوير بالرنين المغناطيسي لفحص أدمغة 40 أباً لأول مرة، وكشفت النتائج أن الرجال لم يظهر عليهم تغيرات في النظام الحوفي مثل النساء، إلا أنهم أظهروا تغيرات دماغية في المادة الرمادية القشرية، وهي منطقة بالدماغ تُشارك في الفهم والتواصل الاجتماعي، كما أظهر المشاركون أيضاً انخفاضاً في حجم النظام البصري.