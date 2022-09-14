تراجعت الفنانة المصرية منة فضالي عن قرارها بالاعتزال الذي اتخذته سابقاً، وبررت ذلك أنه جاء بفضل نصائح ودعم الأصدقاء المقربين منها.وقالت عبر «إرم نيوز»، إن سبب تفكيرها في الاعتزال هو أن الفن لم يعد مثل السابق، موضحة أن الساحة الفنية أصبحت تستقبل الجميع دون النظر للموهبة والأداء، كما أن الأعمال لم تعد كالسابق. وأشارت إلى أنه عرض عليها العديد من الأعمال خلال الفترة الماضية إلا أن معظمها ضعيفة فنياً، ما دفعها إلى رفض المشاركة فيها. وأضافت، «ألح الأصدقاء المقربون علي للتراجع عن القرار، ونصحوني بألا أستسلم لليأس».وكانت منة استغاثت بنقابة المهن التمثيلية، مشيرة إلى تعرضها للتهديد من جانب منتج عراقي، ونشرت مقطعاً مصوراً تتهم فيه القائمين على الفيلم بالنصب والبلطجة، قبل أن يتدخل نقيب الممثلين أشرف زكي وينهي الأزمة.