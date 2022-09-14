شاعرتان وشاعر يقصون شريط الموسم الثقافي لنادي مكة الأدبي لهذا العام، في التاسعة من مساء اليوم (الأربعاء) عبر منصة «زووم»، بأمسية شعرية للدكتورة سعاد شرف أبو شال، ونورة آل بهيكل الشمراني، وعائض الثبيتي، ويديرها مشهور الحارثي.رئيس النادي الدكتور حامد الربيعي، أوضح أن النادي يركز في موسمه الثقافي الحالي على العناصر الشابة الموهوبة والإبداعية في فنون الشعر والقصة والكتابة والمسرح والنقد.