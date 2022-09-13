نصحت بوابة الجمال «هاوت.دي» بالعناية بالأظافر الخشنة والمتشققة بواسطة حمام زيت الزيتون أو زيت اللوز، إذ يعمل زيت الزيتون أو زيت اللوز على منح الأظافر ملمساً ناعماً كالحرير. وأضافت البوابة الألمانية أنه غالباً ما يتسبب الإجهاد الشديد للأظافر في جفافها؛ لذا ينبغي على مَن يستخدم الماء والمنظفات المنزلية كثيراً ارتداء قفازات، وإلا ستصبح الأظافر لينة بشكل زائد عن الحد وتفقد الطبقة الدهنية الواقية لها، ومن ثمّ يكون بإمكان مسببات المرض مثل الفطريات والبكتيريا النفاذ إلى الجسم بشكل أسهل.- حمامات الزيوت للأظافر- تجنب مزيلات الطلاء المحتوية على مذيبات- عدم تقصير الأظافر بشكل دائري- اتباع نظام غذائي سليم