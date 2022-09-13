توصلت دراسة أجرتها جامعة يوكوهاما اليابانية إلى أن الأشخاص الذين يتناولون الكثير من الخضراوات والفواكه يقل لديهم خطر الوفاة بنسبة 10% تقريباً مقارنة بأولئك الذين يأكلون كميات أقل. وجرت الدراسة -التي شارك في إنجازها المركز الوطني لأبحاث السرطان في اليابان- على 95 ألف شخص راوحت أعمارهم بين الأربعينات والستينات - في 11 محافظة يابانية لمدة 20 عاماً تقريباً وحلّلت العلاقة بين تناول الخضراوات والفواكه وخطر الوفيات. وكشفت الدراسة أن حوالى 24 ألف شخص من المشاركين توفوا خلال هذه الفترة لكن خطر الوفاة لكل من الرجال والنساء مجتمعين كان أقل بنسبة 8-9% لدى أولئك الذين كانوا يتناولون كمية أكبر من الفواكه وأقل بنسبة 7-8% لدى الذين كانوا يتناولون المزيد من الخضراوات مقارنة مع الأشخاص الذين لم يتناولوا الكثير من تلك الأطعمة.