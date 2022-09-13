في غمضة عين أصبح لدى امرأة أسترالية مبلغاً ضخماً نقلها إلى عالم الثراء مؤقتاً، حين تلقت تحويلاً بقيمة 10.5 مليون دولار بالخطأ من شركة تداول العملات المشفرة «كريبتو»، التي لم تكتشف الأمر إلا بعد مرور 7 أشهر قبل أن يلاحظها مسؤول الشركة، وذلك حسبما أفادت صحيفة «الغارديان» البريطانية وفقاً للبيان. واكتشفت الشركة، التي تعمل باسم «غوريس جي إف إس» في أستراليا، أنها بدلاً من استرداد 100 دولار، بعد إدخال رقم حساب المرأة، التي تدعى ثيفامانوجاري مانيفيل، عن طريق الخطأ في حقل مبلغ الدفع.رفعت الشركة دعوى قضائية في المحكمة العليا لاسترداد الأموال، وفي فبراير الماضي، تم تجميد حساب مانيفيل في بنك الكومنولث، ولكن مانيفيل كانت قد حوّلت معظم الأموال إلى حسابات أخرى، تم تجميدها لاحقاً. وتم منح حكم افتراضي للشركة لدفع الأموال اللازمة من المتهمة، إضافة إلى الفائدة التي تقدّر بـ27369.64 دولار، وتكاليف المحكمة.