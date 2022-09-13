حفاوة نوعية مختلفة شهدها العرض الأول لفيلم «الرحلة» الذي أطلقته مؤسسة محمد بن سلمان «مسك»، واحتضنه «متحف الفن الإسلامي» في كوالالمبور، بحضور رسمي شهد تواجد عدد من السفراء والمسؤولين والممثلين، في سياق مبادرات تعزيز التواصل الثقافي والحضاري بين البلدين.وحظي الفيلم الذي شاهده عدد كبير من الجمهور بردود فعل إيجابية في وسائل الإعلام ومواقع التواصل الاجتماعي والمهتمين بالأنمي. وجاء الفيلم في إطار سعي «مانجا للإنتاج» الذراع الفني لـ«مسك»، لإلهام شباب المستقبل من خلال أعمال إبداعية ترضي ذائقه الجمهور الكبير الرفيعة.وحصد الفيلم، أخيراً، جائزة «سيبتيميوس» في أمستردام هولندا تحت تصنيف أفضل فيلم تجريبي، ويعد أول فيلم سينمائي سعودي وعربي يحصد جائزة أفضل فيلم تجريبي في المهرجانات الدولية. كما حقق نجاحاً باهراً في عرضه الأخير على شاشات المسرح الصيني العريق بهوليوود، أمريكا، بعد عرضه في دول الشرق الأوسط وشمال أفريقيا واليابان.وعلّق الدكتور عصام بخاري المنتج التنفيذي لفيلم «الرحلة» على الاتفاقية قائلاً: «نسعد على الدوام بإنجازات فيلم «الرحلة» وبحظوته في عروضه الأولى في جميع أنحاء العالم وفي مختلف المناطق التي دائماً ما تشهد حضوراً باهراً وتعليقات تشيد بجودة الفيلم التي ينافس بها أعلى المعايير العالمية. هذه الجولات الزاخرة لفيلم «الرحلة» في أنحاء العالم ما هي إلا دليل على كفاءة المواهب السعودية التي عملت عليه، إذ نسعى دوماً في مانجا للإنتاج لإيصال الفن السعودي والعربي للعالم». من جهته، علّق فريد عضو مجلس إدارة صالون فيلم: «نحن سعداء لكوننا جزءاً من توزيع فيلم «الرحلة» في جميع أنحاء آسيا ومشاركة الفيلم الفريد لمحبي الأنمي ليستمتعوا به. ونؤمن بأنه سيكون هناك محتوى شيق وممتع من ثقافة شبه الجزيرة العربية والشرق الأوسط، كما أنه سيتم التعاون بين آسيا والشرق الأوسط لإنتاج المزيد من الأعمال الفنية الإبداعية».وقد أخرج فيلم «الرحلة» الذي أنتجته شركة مانجا للإنتاج، بالتعاون مع الاستديو الياباني العريق توي أنيميشن، المخرج الياباني شيزونو كوبون. ويحكي الفيلم قصة استوحيت من حضارات شبه الجزيرة العربية والشرق الأوسط القديمة لخلق خيال تصوري تاريخي للأجيال التالية عن أحداث ملحمية صنعت أثراً في التاريخ الإسلامي. ولصنع الأثر ذاته في الذاكرة يقدم فيلم «الرحلة» أساليب فنية عدة أخاذة وآسرة لعين المُشاهد.