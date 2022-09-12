صاغت ملكة بريطانيا الراحلة «إليزابيث» رسالة «سرية» لن تُقرأ إلا بعد 63 عاماً وتم إخفاؤها داخل أحد المباني الشهيرة في المدينة.

وقد كتبت الملكة الرسالة بعد أعمال الترميم الرئيسية للمبنى في نوفمبر 1986، ولا يعرف حتى طاقمها الشخصي ما كتبته.

وأشارت صحيفة «ديلي ميل» البريطانية أن مبنى الملكة فيكتوريا في منطقة الأعمال بسيدني يحتوي على رسالة سرية من إليزابيث الثانية، مضيفة أن «هناك تعليمات صارمة بعدم فتحها حتى عام 2085».

وجرى وضع الرسالة في إطار داخل علبة زجاجية، ولا تظهر منها سوى تعليمات الملكة.

وجاء في التعليمات: «إلى عمدة سيدني، أستراليا.. تفضل بفتح هذا الظرف في يوم مناسب من اختيارك في عام 2085، وانقل رسالتي إلى مواطني سيدني».

وأثارت وفاة الملكة إليزابيث (96 عاماً) الخميس، حزناً عميقاً، وإشادات حارة من مختلف دول العالم، إثر قضائها 70 عاماً على العرش.