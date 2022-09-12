خلصت دراسة علمية جديدة إلى أن زيادة ممارسة النساء للنشاط البدني يقلل من خطر إصابتهن بمرض سرطان الثدي. وذكرت الدراسة، التي أجراها فريق باحثين من بريطانيا وأمريكا وأستراليا، أنه حتى يكون النشاط البدني في مكافحة سرطان الثدي، مفيداً يجب أن يقترن بتقليل وقت الجلوس، حسب «سكاي نيوز».وشملت الدراسة أكثر من 130 ألف امرأة، 76 ألفاً منهن مصابات بسرطان الثدي. وأكدت الدراسة أنه في حال بذلت النساء نشاطاً بدنياً أكبر ينخفض خطر الإصابة بالسرطان.