كشفت خبيرة نفسية واجتماعية، الخطر الذي يُحدثه الوجود الدائم على الإنترنت، مؤكدةً أن ذلك يسبب ضرراً بالغاً للصحة النفسية، وأوضحت الدكتورة لمى الصفدي، خلال مداخلة لها اليوم مع برنامج «الصباح» على شاشة قناة «سكاي نيوز عربية»، إن الوجود الدائم على الإنترنت يشكِّل ضغطاً نفسياً خصوصاً على المراهقين؛ لأنه ليست لديهم مرونة نفسية كافية لتقبل التأخر في الرد على رسائلهم، كما أن رأي الآخرين فيهم يؤثر بشكل سلبي.وأضافت أن مواقع التواصل الاجتماعي تؤدي إلى التوتر والقلق بسبب بعض التحديثات التي تضع الشخص تحت المراقبة، وبالتالي تجبرهم بشكل غير مباشر على التواصل والرد لتفادي المشكلات مع الآخرين.