تعرض ملك بريطانيا الملك تشارلز الثالث، خلال توقيعه بيان تنصيبه ملكا للملكة المتحدة اليوم (السبت) إلى موقف أثار امتعاضه لثوانٍ قبل أن يتدخل أحد الحرس لاحتواء الموقف.

وتمثل الحدث الذي وصفه البعض بـ«الطريف»، في تسبب قلم على الطاولة بإعاقة الملك تشارلز عن توقيع بيان تنصيبه، فيما طلب الملك تشارلز من مساعديه إزالة القلم من المكتب، فيما بدا مستاءً ومشتتاً أثناء إيمائه للمساعدين بإزاحة القلم، ليقترب أحد المساعدين ويبعد القلم عن الطاولة، ويستكمل الملك إجراءات التوقيع.

وكانت صحيفة «إندبندنت» قد أفادت بأن القلم الذي استخدمه ملك بريطانيا الجديد تشارلز الثالث لتوقيع قسم تنصيبه اليوم كان هدية مقدمة من نجليه الأميرين ويليام وهاري، واعتبرت الصحيفة أن القلم يرمز إلى رسالة دعم خفية من ويليام وهاري إلى الملك تشارلز الثالث.

وأصبح الأمير ويليام وليا للعهد وأميرا لويلز، وباتت زوجته كيت ميدلتون أيضا أميرة لويلز وهو المنصب الذى كانت تشغله في الماضي والدته الأميرة ديانا.



