ضرب زلزال قوته 6.1 درجة إقليم بابوا الإندونيسي، صباح اليوم (السبت)، تلته هزة أخرى شدتها 5.8 درجة بعد بضع دقائق، على ما أفادت هيئة المسح الجيولوجي الأمريكية.

وقالت الهيئة إن الزلزالين سُجلا على عمق 15 كيلومتراً، على بعد حوالى 272 كيلومتراً من مدينة أبيبورا.

وضرب زلزال ثالث بقوة 5.9 درجة المنطقة نفسها على عمق 32 كيلومتراً.

ولم تعلن السلطات على الفور وقوع إصابات أو أضرار مادية، ولم يتم إصدار تحذير من حدوث تسونامي.

وتحدثت وكالة الأرصاد الجوية والجيوفيزياء الإندونيسية في تغريدة عن هزات معتدلة وأضرار محدودة.

وقال منسّق الوكالة إن سكان سارمي البالغ عددهم 11 ألف نسمة شعروا بالزلزال. كما شعر به سكان مامبيرامو البالغ عددهم 36 ألف نسمة.