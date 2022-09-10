لقي 3 أشخاص مصرعهم وأصيب 11 آخرون جراء اصطدم قطار ركاب وقطار شحن وسط كرواتيا، مساء أمس (الجمعة)، حسبما ذكرت السلطات.

وفي بيان لها، أوضحت الشرطة أن التصادم وقع حوالى الساعة 9:30 مساء، بالقرب من بلدة نوفسكا القريبة من حدود كرواتيا مع البوسنة.

من جهته، قال رئيس الوزراء الكرواتي، أندريه بلينكوفيتش، الذي تواجد في مكان الحادثة مع مسؤولين حكوميين آخرين: «كان التأثير هائلاً»، مؤكدا أنه تم العثور على جثث 3 أشخاص في موقع الحادثة، وأن الجرحى نقلوا إلى المستشفى، وبعضهم مصاب بجروح خطيرة، لكن أحداً منهم ليس في حالة خطرة على الحياة. ولم يتضح على الفور سبب الاصطدام.

وأشار بلينكوفيتش إلى أن قطار الركاب كان محلياً ينقل 13 راكباً بينما كان السائق فقط في قطار الشحن. موضحاً أن بين الجرحى مواطنين أجانب.