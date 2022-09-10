صادر مكتب التحقيقات الفيدرالي الأمريكي (FBI) ما قيمته حوالى 30 مليون دولار من العملات المشفرة التي سرقها قراصنة «مرتبطون بحكومة كوريا الشمالية» من شركة ألعاب فيديو في مارس الماضي.

وقالت إرين بلانت، كبيرة مديري التحقيقات في شركة Chainalysis الأمريكية التي عملت مع مكتب التحقيقات الفيدرالي لاستعادة الأموال المسروقة، إن عملية المصادرة تعتبر تقدما كبيرا في إنفاذ القانون، حيث يحاول المحققون بنشاط استعادة بعض المسروقات المتبقية.

وتعد عملية المصادرة أحدث مثال على إستراتيجية أكثر صرامة من السلطات الأمريكية لاستعادة بعض من مئات الملايين من الدولارات التي يزعم أن قراصنة بيونغ يانغ سرقوها من شركات العملات المشفرة في الأشهر الأخيرة، وهي الأموال التي يخشى المسؤولون الأمريكيون أنها تستخدم في تمويل برامج الأسلحة النووية لكوريا الشمالية.

ويعتبر مبلغ 30 مليون دولار الذي تم استرداده مجرد جزء بسيط مما يعادل 600 مليون دولار قال مكتب التحقيقات الفيدرالي إن «قراصنة كوريا الشمالية سرقوها في الأصل من شركة Sky Mavis»، التي تصنع لعبة فيديو شهيرة تتيح للمستخدمين كسب المال الرقمي.