ثارت حيرة العلماء بشأن مرحلة النوم، التي تشهد حركة العين السريعة، التي يطلق عليها اختصاراً REM، منذ أن تم ربطها لأول مرة بالأحلام في عام 1953، ولكن نتائج دراسة جديدة، هي الأولى من نوعها، تُظهر أن حركات العين السريعة أثناء النوم سببها النظر في عالم الأحلام الذي أنشأه الدماغ، وأنها ليست حركات عشوائية كما كان يُعتقد، بحسب «ديلي ميل».ودرس فريق من الباحثين من جامعة كاليفورنيا في سان فرانسيسكو خلايا «اتجاه الرأس» في أدمغة الفئران، وهي خلايا عصبية تنطلق في الدماغ فيما يتعلق بالمكان الذي يتجه إليه الحيوان.