كشف خبراء أن زيادة استهلاك بعض الأطعمة يمكن أن يساعد في تقليل مخاطر الإصابة بمرض السرطان.وحسب ما ذكر موقع «هيلث دايجست»، فإن الأبحاث وجدت أنه يمكن الوقاية من أكثر من 50% من جميع تشخيصات السرطان، إلى جانب 30% من جميع حالات السرطان المرتبطة بالأطعمة التي نتناولها.وأوضح المصدر أن هناك بعض الأطعمة التي تتوفر على المغذيات الأساسية (البروتينات والكربوهيدرات والدهون) وعلى المركبات المعززة للصحة، مما يجعلها تقلل من خطر الإصابة بالأمراض، ولاسيما السرطان، وفقاً لما نقله موقع سكاي نيوز.* زيت الزيتون.* القرفة.* الأفوكادو.* الموز.* الفلفل الأسود.