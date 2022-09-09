جميعنا معرض لفقدان وظيفته لسبب أو لآخر، لكن الأمر ليس نهاية المطاف؛ لأن الحياة محطات وفرص وتجارب، إن طريقة استجابتك عقب خسارة العمل ستؤثر في فرصتك حين يتعلق الأمر بالعثور على وظيفة جديدة.عندما تسعى إلى مطاردة عمل ناجح، فإن سلوكك هو كل شيء، فالعقلية الإيجابية والفاعلة تجعلك مميزاً عن غيرك، وستجعلك «محظوظاً» بشكل أكبر لدخول هذا العالم الاقتصادي بحسب مجلة «فوربس» التي ترى أن هذا سيحدد أيضاً ما إذا كنت ستقوم في يوم من الأيام بالنظر إلى الوراء مع الشعور بقدر من الامتنان لما اكتسبته من ذلك، وما إذا كانت هي الفرصة لإعادة تقييم حياتك، وقضاء وقت إضافي مع عائلتك، وتعليم أطفالك كيفية وضع الميزانية، أو ببساطة إعادة التأكيد على الأشياء الأكثر أهمية.وبحسب فوربس هناك طرق فعالة للتعافي من فقدان الوظيفة، فمن السهل أن تتعثر في الماضي وفي كلمات مثل (لو، ليت، لو أن) ذلك حدث، ولكنني لم أفعل ذلك. بذلك الفعل فقط ستبقي في داخلك العواطف المدمِرة التي تؤجج الغضب، والتي لن تفيدك بشيء غير رثاء الذات والشعور بالعجز.وتنصحك «فوربس» بالتركيز على المستقبل، وعلى ما يجب عليك القيام به لتتمكن من التعافي سريعاً والحصول على أي فرصة متوافرة على الصعيد الوظيفي، لا تشتت تفكيرك، وقم بالتركيز على ما تريده، وليس على ما لا ترغب فيه.أبقِ تركيزك على المستقبل.لا تدع وضعك الوظيفي يتحكم فيك.حدد أولويات الرعاية الذاتية.أحط نفسك بأشخاص إيجابيين.استفد من شبكة علاقاتك الشخصية.تعامل مع بحثك عن وظيفة باعتباره وظيفة.قدم المساعدة للآخرين.