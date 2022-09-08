تمكن صياد برازيلي من البقاء على قيد الحياة بعد أن طفا في ثلاجة بالمحيط الأطلسي لمدة 11 يوماً دون أي وسيلة للنجاة.

وكشف روموالدو رودريغيز البالغ من العمر 44 عاماً، لقناة «تي في ريكورد» البرازيلية قبل مغادرة سورينام، أنه تم إنقاذه عند آخر نفس، مؤكداً أنه لو بقي يوماً إضافياً واحداً لكان مات داخل الثلاجة.

كما أوضح أنه غادر في أواخر يوليو الماضي، بقاربه الخشبي مدينة أويابوك البرازيلية في ولاية أمابا لقضاء رحلة صيد لمدة 3 أيام.

وقال رودريغيز، إن قاربه تشقق في الطريق وتسربت المياه إلى داخله، فلجأ الصياد خوفاً من الغرق إلى ثلاجة كانت على متن القارب واحتمى بداخلها مدة 11 يوماً بلا طعام، وذلك نقلاً عن (العربية).

وبقي الصياد هناك إلى أن عثر عليه مجموعة من الصيادين على بعد حوالى 400 كيلومتر (حوالى 250 ميلاً) من ساحل سورينام حيث غرق قاربه.

كما تابع أنه عاش أياماً صعبة جداً خصوصاً بعدما أحاطت أسماك القرش الثلاجة، قائلاً: ظننت أنني سأتعرض لهجوم.

يشار إلى أن الرجل وجد مصاباً بالجفاف وقد فقد 5 كيلوغرامات من وزنه خلال الأيام التي قضاها وحيداً وسط المحيط الأطلسي، وذلك بحسب وسائل إعلام برازيلية محلية.