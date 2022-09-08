عاد نادي مكة الثقافي الأدبي إلى موقعه القديم الواقع في حي العزيزية، وذلك بعد تعثر تنفيذ مبناه الجديد الواقع على الطريق الدائري الثالث.وانتقل النادي بعد أن أخلي مبناه في وقت سابق إلى مقر مؤقت في مبنى وزارة الإعلام بحي الزاهر قبل أكثر من 10 أعوام.وستعود أنشطة النادي من خلال المقر القديم والذي شهد حقبة زمنية مميزة للأعمال الثقافية والأدبية، حيث كانت الفعاليات والأمسيات تقام بشكل أسبوعي، وكان المقر ملتقى للأدباء والمثقفين والشعراء من مختلف الفئات العمرية.ورصدت «عكاظ» انتهاء الأعمال الإنشائية كافة في المبنى الجديد وتبقى تنفيذ أجزاء من أعمال التشطيبات الداخلية والخارجية والتي لا تتطلب وقتًا طويلًا.ويعد المبنى واجهة حضارية لأم القرى نظرًا لوقوعه على الدائري الثالث والذي يعد المدخل الرئيسي لضيوف الرحمن الذين يفدون إلى مكة المكرمة من مطار الملك عبدالعزيز الدولي بجدة خلال موسمي الحج والعمرة، حيث بالإمكان إقامة مناشط خلال موسم الحج تستهدف ضيوف الرحمن الذين يفدون من كافة أقطار العالم.