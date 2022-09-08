تستعد الفنانة المصرية شيماء سيف، لعرض المسرحية الجديدة التي تشارك في بطولتها بعنوان «جامعة المشاغبين» لعرضها في الرياض خلال الفترة من 14 إلى 17 سبتمبر الجاري.

ونشرت شيماء على صفحتها في «إنستغرام» صورة من البوستر الدعائي للعمل الذي يحتوي على جميع أبطاله، وكتبت معلّقة «بسم الله نبدأ مسرحية جامعة المشاغبين، استنونا من يوم الأربعاء 14 إلى السبت 17 سبتمبر، مع أحلى وأجمل نجوم وإخراج بالرياض».

يشارك في بطولة المسرحية كل من بيومي فؤاد، وحمدي الميرغني، وأوس أوس، وإيمان السيد، وسليمان عيد، ومصطفى البنا، وهي من إخراج محمد أوتاكا.