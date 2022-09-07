عادت البرامج الخبيثة SharkBot إلى متجر «قوقل بلاي» ويمكن أن تمنح المتسللين حق الوصول الكامل إلى حسابك المصرفي.

واستخدم مجرمو الإنترنت تكتيكا مخادعا للالتفاف حول أمان قوقل القوي، إذ إن التطبيقات المعنية لا تصاب إلا بـSharkBot بعد تنزيلها على الجهاز.

وبمجرد التثبيت، يمكن لهذا الخطأ أن يسحب الأموال من الحسابات المصرفية ويتراكب على صفحات تسجيل الدخول المزيفة، عندما يكتشف أن مستخدما يحاول الوصول إلى الخدمات عبر الإنترنت، ما يسمح للمتسللين بسرقة أسماء المستخدمين وكلمات المرور. وظهر SharkBot آخر مرة في مارس، والآن يستخدمه تطبيقان مرة أخرى لمهاجمة هواتف «أندرويد»

واكتشف فريق في Fox-IT إصابة كل من Mister Phone Cleaner وKylhavy Mobile Security بالبرامج الضارة.

ومنذ ذلك الحين، حظرت قوقل التطبيقين، لكن يجب على أي شخص قام بتنزيلهما بالفعل أن يتصرف بسرعة إذا لم يرغب في أن يصبح الضحية التالية للجرائم الإلكترونية.

وفي حديثه عن الهجوم، قال ألبرتو سيغورا، من Fox-IT «تطلب هذه النسخة الجديدة من الضحية تثبيت البرامج الضارة كتحديث مزيف لمضاد الفايروسات ليظل محميا من التهديدات. وجدنا تطبيقين من SharkbotDopper نشطين في متجر قوقل بلاي. وفي 22 أغسطس 2022، عثر فريق استخبارات التهديدات التابع لـ Fox-IT على نموذج Sharkbot جديد مع الإصدار 2.25».

وإذا كنت تعتقد أنك قمت بتنزيل أي من التطبيقين، فتأكد من حذفه دون تأخير وتحقق من أي أذونات ربما منحتها له.