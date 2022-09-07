أعلنت منظمة الصحة العالمية أن حالات الإصابات والوفيات بكوفيد 19 على مستوى العالم انخفضت بنسبة 80%؜.

وأوضح مدير عام منظمة الصحة العالمية الدكتور تيدروس أدهانوم في مؤتمر صحفي أن الجائحة ما زالت تتطور ولم تنتهِ بعد، مبيناً أن المنظمة ستصدر إرشادات جديدة خلال أيّام تحدد الإجراءات الواجب على الحكومات اتخاذها للحد من انتشار العدوى والتعايش والتكيف مع تطوراتها.

وحول الأوضاع في باكستان، أشار أدهانوم في المؤتمر إلى أن الفيضانات دمرت 1500 مرفق صحي، وأن المنظمة قدمت الإمدادات الطبية وأنشأت 4500 معسكر طبي لمواجهة الاحتياجات وتقديم الخدمات الصحية.

وأوضح أن هناك اتجاهاً تنازلياً في الإصابات بجدري القرود في أوروبا، وبوتيرة أقل في الأمريكيتين، محذراً من أن هناك العديد من حالات الإصابة التي لا يتم الإبلاغ عنها بسبب خوف المصابين من الوصمة.

ودعا أدهانوم المجتمع الدولي للتضامن وتوفير التمويل الفوري لتجنب المجاعة في الصومال وإنقاذ الأرواح، مشيراً إلى أن الموارد التي تمتلكها منظمة الصحة تفوقها الاحتياجات الهائلة في القرن الأفريقي وكذلك في منطقة الساحل.