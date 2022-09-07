أصدر رئيس تحرير صحيفة «عكاظ» المشرف العام على «سعودي جازيت» الزميل جميل الذيابي، أمس، قراراً بتكليف الزميلة سمر فهد الحارثي بالإشراف على مكتب رئيس تحرير «عكاظ»، والزميلة مدى عبداللطيف الرحيلي بالإشراف على مركز المعلومات، في «عكاظ».ويأتي هذا القرار لتمكين الزميلات المتميزات والارتقاء بمنظومة العمل، وامتداداً لنهج اتبعته المؤسسة منذ عقود في دعم المرأة السعودية والاستفادة من مهاراتها وخبراتها، وانسجاماً مع رؤية المملكة، في تمكين المرأة.بدورهما، عبّرت الزميلتان الحارثي والرحيلي عن بالغ اعتزازهما بهذا القرار الذي يعد حافزاً لبذل المزيد من الجهد والعطاء في خدمة «عكاظ».