تناقلت وسائل التواصل الاجتماعي في أمريكا فيديو أظهر تعنيف حصان في ولاية نيويورك وضجت حزناً وغضباً خلال الساعات الماضية.

فقد أبدى رواد مواقع التواصل ووسائل الأخبار خلال الساعات الماضية غضبهم، بسبب حادث اصطدام عربة يجرّها حصان بسيارة مدنية في نيويورك، فسقط الحصان أرضاً ومعه العربة التي كان يجرها، فلم يجد السائق طريقة لحل المشكلة إلا استعمال السوط.

وبينما حاول الحصان النهوض وسط بركة دمه التي غطت المكان، كان هناك من يقوم بتعنيفه وركله وضربه بقوة، ما استدعى تدخل بعض المنظمات المدافعة عن حقوق الحيوانات.

بدورها، شددت المديرة التنفيذية لمجموعة حقوق الحيوان «إن أي كلاس»، إيديتا بيرنكرانت، على أن هذه المشكلة لا تتعلق فقط بحصان واحد، بل بسنوات من التعذيب والحوادث المشابهة في المدينة.

كما أضافت أن فريقها وثّق حوادث تعنيف وسوء تغذية وقسوة وإهمال بحق الخيول.

أما سائقو العربات فكان لهم رأي آخر، واعتبروا أن هذا الحادث فردي ولا يمثل سلوكهم.

يشار إلى أن عربات الأحصنة تعد واحدة من أهم وسائل النزهة في حديقة «سنترال بارك» وسط مدينة نيويورك، ويعود استعمالها إلى بداية القرن التاسع عشر.

في حين لا توجد قوانين في الولاية تمنع استعمال الأحصنة لجر عربات السياح حتى اليوم.